BBC: Mbappe Real Madrid ile anlaştı

BBC, sezon sonunda PSG'den ayrılacağını kulüp yönetimine resmen bildiren Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığını yazdı.

BBC, sezon sonunda PSG ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve kulübe resmî bildirim yapan dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşma sağladığını öne sürdü.

Haberde, 25 yaşındaki Fransız yıldızın henüz Real Madrid'e imza atmadığı ancak Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın eşleşme şansı kalmaması halinde transferin açıklanabileceği yazıldı.

BBC'nin haberine göre Mbappe'ye yıllık 15 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme teklif eden Madrid ekibi, imza parası olarak da 150 milyon euro önerdi. Böylece Mbappe'nin sözleşmeden 5 yılda kazanacağı toplam miktar 225 milyon euro olacak.

Haberde Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Mbappe'yi açık veya kanattan ziyade santfor olarak kullanmak istediği bilgisine de yer verildi.

BBC'nin aktardığına göre Luka Modric'in sezon sonu futbolu bırakması veya Madrid ekibinden ayrılması halinde Mbappe 10 numaralı formayı giyecek.

Dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, geçen hafta sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını ve sezon sonu PSG'den ayrılacağını kulüp yönetimine bildirdi. Mbappe'nin PSG'den kendisine yeni bir teklif sunmasını istemediği de belirtiliyor.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Mbappe, takımının cumartesi günü Nantes ile ligde oynadığı maça yedek kulübesinde başladı. Oyuna sonradan giren Mbappe, 78. dakikada penaltıdan bir gol kaydetti.

25 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transferine kesin gözüyle bakılıyor.