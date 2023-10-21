BBP'de "değişim" mesajı: Ünsal Karabulut, genel başkanlığa adaylığını açıkladı

BBP MKYK Üyesi Ünsal Karabulut, genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Karabulut, genel başkan seçilmesi durumunda BBP'nin Cumhur İttifakı'ndaki varlığının devam edeceğini bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski genel başkan yardımcısı Ünsal Karabulut, yarın yapılacak 12. Olağan Büyük Kurultay'da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Karabulut, adaylığını TZOB Otel'de düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

"DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR"

"Partimiz yönetim kademelerinin rehabilite edilmesini teminen, hareketin birliği ve bütünlüğü ekseninde bir değişime ihtiyacın olduğu ortadadır." ifadelerini kullanan Karabulut, şöyle devam etti:

"Kaynağını ve gücünü inançlarından ve değerlerinden alan BBP kadroları, anayasal düzende teamüller çerçevesinde bu muhasebeyi yapabilecek tecrübe, birikim ve olgunluğa sahiptir. Yaşanan her olumsuz yaklaşım yüzünden uzaklaşan, kıyıda köşede kimimiz varsa onlara bir kere daha kucak açmak, her vatan evladının umudu haline gelebilecek bir kapı aralamak için uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bazı zorluklar ve engellemelerle karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Bu itibarla partimizin tüm yetkili kurullarının tamamen demokratik teamüller, siyasi ahlak ve etik ölçüler içerisinde hareket edeceklerine inancım tamdır."

Ünsal Karabulut, genel başkan seçilmesi durumunda BBP'nin Cumhur İttifakı'ndaki varlığının devam edeceğini de bildirdi.