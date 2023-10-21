CHP’de tansiyon yükseliyor

CHP’de genel merkezciler ve değişimciler arasındaki tansiyon yüksek. Kılıçdaroğlu’nun kendi ekibine de tepkili olduğu, imza toplama olayından bu yana kendisinin zor durumda bırakıldığını ifade ettiği kaydediliyor.

Hüseyin ŞİMŞEK

Kurultay’a kısa süre kala CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylığı için TBMM Genel Kurulu’nda CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız tarafından imza toplanmaya çalışılması, gerginliği artırdı. İki tarafı destekleyen milletvekillerini karşı karşıya getiren imza gerginliğinin yumruklamaya kadar ilerlemesinin ardından Kılıçdaroğlu’nun ekibine, “Beni zor durumda bırakıyorsunuz” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Önde olmamıza rağmen gerideymişiz gibi bir algının yaşanmasına neden oluyorsunuz” dediği ve tansiyonun düşmesini istediği de iddia edildi.

KİMSENİN KAYBETMEDİĞİ BİR KURULTAY

Yaşanan gerginlikler, değişimcilerin adayı, Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özel ve ekibinin de gündemine geldi. Değişimciler, gerginliğin kaynağının daha çok “Kılıçdaroğlu'nun ekibi" nin tutumundan kaynaklandığını düşünüyor. Kılıçdaroğlu’nun A takımının genel seçimlerdeki kurmayları gibi yanlış bir strateji izlediğini düşünen değişimciler, kurultay gününe kadar gerginliği artırıcı adımlar atmamaya özen göstereceklerini bildiriyor. Genel Başkan adayı Özgür Özel de bu yaklaşımı "Kurultayı kazanacağız, kaybedenin olmadığı kimsenin rencide edilmediği bir kurultay süreci gerçekleşecek" sözleriyle dillendirdi.

Her iki grubundan temel gündemi tercihi bilinmeyen kurultay delegeleri. Genel merkez yönetiminin hem il yönetimlerini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamına davet ederek hem de telefon aracılığı ile delegelerin nabzını ölçtüğü, kendilerine iletilen sonuca göre, “Bir miktar oyla önde olduklarını” tespit ettikleri kaydedildi. Sadece matematiksel hesaplarla il kongrelerini analiz ettiklerini kaydeden değişimciler de az farkla önde oldukları ifade ediyor.

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KURULTAY ÖNCESİ SON PM

CHP Parti Meclisi (PM) 38. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını çarşamba günü yapacak. Bugüne kadar 19’u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP’de, 38. Olağan Kurultay 4-5 Kasım’da, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek. Kurultayın hazırlıklarını sürdüren CHP’de PM de son kez toplanacak. Kurultay gündemiyle toplanacak PM’de, hazırlıklar ele alınacak. PM toplantısı, 25 Ekim Çarşamba günü parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak.

KURULTAY ÖNCESİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

CHP de değişim tartışmaları ışığında gözler Kurultaya çevrilirken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kurultay öncesi il görüşmelerini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile görüşmesinin ardından CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ile Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncel ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Özel ise Kütahya ve Afyonkarahisar’da partililerle buluştu.

Kütahya’da açıklamalarda bulunan Özel, "Tartışmanın ilçede başladığı, mahallede yapıldığı, ilçeye taşındığı, ilde olgunlaştığı ve Parti Meclisine taşınarak gerçek tabandan gelen taleplerle gerçek siyasetin, örgüt tarafından önerilen siyasetin, benimsenen siyasetin yapıldığı ve Tayyip Erdoğan'ın bize dayattığı siyaseti reddeden bir anlayışa geçmemiz lazım" dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bergama’da Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde adaylığınızın gündeme geldiği ile ilgili basında haberler var. Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme oldu mu adaylığınıza ilişkin” sorusuna “Evet” yanıtı verdi.