BDDK Başkanı Kavcıoğlu: Takibe dönüşüm oranı tarihi düşük seviyede

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk bankacılık sektörünün; sağlam ve güven veren bir yapıya sahip olduğunu savundu. Kavcıoğlu, "Varlık kalitesinin önemli bir göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,5 ile tarihi düşük seviyelerde seyretmekte" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Bankacılık sektörünün kredileri artmaya devam ederken varlık kalitesinin önemli bir göstergesi olan takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,5 ile tarihi düşük seviyelerde seyretmekte" dedi.

Kavcıoğlu, Türk bankacılık sektörünün 2023 gerçekleşmeleri ve 2024 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl bankacılık sektörünün güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

AKTİF BÜYÜKLÜK 21,8 TRİLYON LİRA

En güncel veri dönemi itibarıyla Türk bankacılık sektörünün 21,8 trilyon TL'lik bir aktif büyüklüğe eriştiğini, sektörün toplam kredilerinin de 11 trilyon TL'ye ulaşmış durumda olduğunu belirten Kavcıoğlu, "Ekonomi yönetimimizin seçici kredi politikası ile hedeflediği şekilde bankalar, reel sektörü desteklemeye, üretimi ve ihracatı finanse etmeye devam etmektedir" dedi.