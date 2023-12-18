AKP'den "asgari ücret ve memur maaşı" mesajı

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını iddia ederek, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, asgari ücret ve memur maaşlarında yapılacak artışlara yönelik değerlendirmelerde bulundu

Asgari ücrette, çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri ve alım gücünü artıracakları bir rakamı ortaya koyacaklarını savunan Akbaşoğlu, Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerin de yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesinin söz konusu olacağını iddia etti.

Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" diye konuştu.

Mecliste yeni yılda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini anlatan Akbaşoğlu, bu konuda çok sayıda çalışmanın söz konusu olacağını söyledi.

YENİ ANAYASA

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"2024 aynı zamanda yeni anayasanın görüşüleceği, konuşulacağı atmosferi de beraberinde getirecek. 1982 anayasası defalarca değişikliğe uğradı, bir yamalı bohçaya döndü. 1982 anayasası darbenin bir ürünü. Biz önümüzdeki dönemde temsiliyetin yüksek oranda olduğu TBMM'de bütün parti gruplarıyla bir araya gelmek suretiyle sivil, özgürlükçü, demokratik, tutarlı, bütünlüklü, çoğulcu anayasayı, sivil iradeyle, kendimiz başlayıp kendimiz bitirecek şekilde, milletin temsilcileri olarak gündemimize almak ve topluma karşı verdiğimiz sözleri bütün partiler olarak yerine getirmek zorundayız."