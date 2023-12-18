İnsan onuruna yaraşır bir ücret

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Yüksek enflasyon nedeniyle ücretleri eriyen emekçiler, insan onuruna yaraşır bir asgari ücret talep ediyor.

Emek Servisi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık’ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt 13 bin 414,50 TL, aylık net 11 bin 402,32 TL olarak uygulanıyor. Enflasyon oranlarına göre 6 aylık enflasyon yüzde 37,7 baz alınacaksa asgari ücret 15 bin 708 lira olabilir. Asgari ücret yüzde 35’lik zam halinde 2024 asgari ücret 15 bin 392 lira olarak uygulanacak. Asgari ücrete yüzde 40’lık zam olduğu takdirde asgari ücret 2024’te 15 bin 962 lira olacak. Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira, yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira ve yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olarak uygulanacak.

∗∗∗

PATRONLARDAN SERVET VERGİSİ ALINSIN

SOL Parti’nin asgari ücret görüşmeleri öncesi ülkenin pek çok noktasında eylemleri devam ediyor. “AKP asgari ücretle emekçilere sefalet dayatıyor” sloganıyla bir araya gelen SOL Parti üyeleri dün de Eskişehir’de sokağa çıktı. Kanatlı AVM önünde bir araya gelen parti adına açıklamayı İl Örgütü Sözcüsü Mert Yedek yaptı. "Asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor” ifadelerini kullanan Yedek, şu talepleri sıraladı:

• Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar ay ay telafi edilmelidir. İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

• Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan anti-demokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçilmelidir.

• Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

• Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri, en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü de bugün Unkapanı’nda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde asgari ücrete ilişkin eylem düzenleyecek.

∗∗∗

AÇLIK SINIRI 21 BİNİ AŞACAK

Türk-İş’in araştırmasına göre, kasım ayı itibarıyla bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 18 bin 239,8 TL’ye ulaşmış durumda. Kasım ayında dört kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL’ye ulaştı. Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminlerinin tutması durumunda açlık sınırı Temmuz 2024’te 18 bin 500 TL’yi, Aralık 2024’te ise 21 bin TL’yi aşacak. TCMB 2024 sonunda resmi enflasyonun yüzde 36 olmasını bekliyor. Asgari ücrete tek zam olması durumunda yıl sonuna kadar asgari ücrette en az yüzde 36’lık kayıp olacak.

∗∗∗

18 YILDA 22 ALTIN KAYBETTİ

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan çalışmaya göre asgari ücret yıllar içinde ciddi bir erime gösterdi. Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın, 2005’te 31 altın alınabiliyordu. Ortalama altın fiyatları ile yıllık ortalama net asgari ücretle çalışan bir işçi 2023 yılı ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarıyla 11,8, günlük kurlarla ise sadece 9,5 Cumhuriyet altını alabiliyor. Hızla artan altın fiyatları karşısında asgari ücretli 2005’ten bu yana 22 Cumhuriyet altınını kaybetti.