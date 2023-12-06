BDDK çalışanlarına 45 bin lira ek ücret tartışması: AKP teklifi geri çekebilir

Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen ve BDDK'nin İstanbul'daki uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar tazminat verilmesini öngören teklifin torba kanun teklifinden çıkarılacağı öne sürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen torba teklife eklenen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) İstanbul'daki uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar tazminat verilmesini öngören maddenin torba kanun teklifinden çıkarılması bekleniyor.

86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AKP önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenmişti. Torba kanuna eklenen söz konusu madde ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden 'ücret eşitsizliği ortaya çıkar' eleştirilerini alan teklif, Genel Kurul görüşmeleri sırasında geri çekilecek.

İddiaya göre düzenleme tüm memurları kapsayacak ve ilgili kurum personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenlenecek.

CHP LİDERİ ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP lideri Özgür Özel, partisinin dünkü (5 Aralık) grup toplantısında yaptığı konuşmada, söz konusu teklife tepki göstermişti. Özel, teklifin tüm memurları kapsaması çağrısında bulunmuştu.