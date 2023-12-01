BDDK’ye tazminat kıyağı çekildi

Hüseyin ŞİMŞEK

AKP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan, içerisinde çok sayıda tartışmalı yeni yetki ve düzenlemeye yer verilen torba kanun teklifi, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edildi. Tartışmalı teklife, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmesini öngören hükmü ekleyen AKP ve MHP, Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yöneticileri için de kıyak düzenlemesine imza attı.

Muhalefet milletvekillerinin özellikle Erdoğan’a verilen yeni yetkilere itiraz ettiği teklif kapsamında, vergi borçlarına karşılık gayrimenkullerinin alınmasına yönelik uygulamanın süresi 2023’ten 2028’e uzatıldı.

Teklife, komisyon görüşmeleri sırasında iki yeni madde eklendi. Sadece çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL ikramiyenin kapsamı genişletildi ve çalışmayan emekliler de ikramiye kapsamına alındı. Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini fırsat bilen iktidar, BDDK çalışanlarına da kıyak niteliğinde bir düzenlemeye imza attı. AKP eski Milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığı yaptığı BDDK'nin yönetici ve uzmanlarının gelirlerini arttırıcı bir düzenleme kabul edildi. Bu düzenleme ile BDDK yönetici ve uzmanlarına 30 bin TL'ye kadar ek tazminat verilmesi hüküm altına alındı. Tazminatın verileceği personel ve tutarı da Cumhurbaşkanı kararlaştıracak.