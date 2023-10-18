Bedeli ağır olacak

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak" derken Der Spiegel’a göre hara harekâtı için Biden’ın bugunkü ziyareti bekleniyor.

Dış Haberler

İsrail, Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ederken kara harekâtı için gözler ABD Başkanı Joe Biden’da. Alman Der Spiegel dergisi kara harekâtının Biden’ın İsrail ziyareti tamamlandıktan sonra başlayacağına dair işaretlerin arttığını yazdı.

Biden’ın ABD’nin İsrail’e verdiği desteği göstermeye yönelik ziyareti bugün gerçekleşecek. Biden, ziyaret sırasında aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşecek.

‘BÜYÜK HATA OLUR’ DEMİŞTİ

Biden hafta sonunda ABD medyasına yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ni yeniden işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağını söylemişti.

Biden, İsrail’den sonra Ürdün’e geçecek. Ürdün Kralı II. Abdullah’ın yanı sıra Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Çatışmaların Lübnan sınırında da yoğunlaşmasının ardından ABD’nin Arap devletlerini kontrol altında tutmayı hedeflediği belirtiliyor. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Biden, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Biden’ın ziyaretinden önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla da Tel Aviv’e gitti. Ortadoğu turunu uzatan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Biden’ın ziyarette operasyona dair bilgi alacağını söyledi.

HİZBULLAH KORKUSU

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar sürerken çatışmaların bu ülkeye de yayılmasından endişe ediliyor. İran, Lübnan’daki Hizbullah hareketini de içeren müttefiklerinden oluşan "direniş cephesinin" her an İsrail’e yönelik "önleyici" saldırıda bulunabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post da Gazze’ye hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail’in bazı endişeleri olduğunu, asıl endişesinin Lübnan’daki Hizbullah örgütü olduğuna dikkat çekti. Kaynaklara göre İsrail, bütün birlikleriyle Gazze’ye girmesi halinde Hizbullah’ın bu fırsatı değerlendirip kuzeydeki Lübnan sınırından ülkeye saldırı düzenlemesinden korkuyor. Hizbullah, dün de İsrail’in kuzeyindeki Hanita kibbutzundaki tanklara güdümlü füze attığını duyurdu.

SCHOLZ DA TEL AVİV’DE

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dayanışma amacıyla dün İsrail’e gitti. Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Scholz, Hamas’ın elindeki rehinelerin yakınları ile de bir araya geldi. Rehineler arasında Alman vatandaşları da bulunuyor. Scholz, akşam saatlerinde de Mısır’a geçti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın katıldığı önceki günkü savaş kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız" dedi. Gallant, Blinken’ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington’dan diğer üst düzey isimlerin İsrail’i ziyaret ettiğinin altını çizerek, “Akdeniz’de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor” diye konuştu.

BLİNKEN MEKİK DOKUYOR

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar ile İsrail’in 7 Ekim’de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim’de İsrail’e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’ı ziyaret etmişti. Blinken, önceki akşam da Tel Aviv’de Netanyahu ile savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.