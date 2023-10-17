İsrail'in mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bir gecede 45 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'dan sızmaya çalışan 4 kişinin öldüğünü, Lübnan basını sivillerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların 11'inci gününde İsrail'in Han Yunus ve Refah kentlerinde düzenlediği hava saldırılarında bir gecede en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Reuters'ın aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun gece gerçekleştirdiği saldırılarda evlerin vurulduğunu, İsrail'in 1,1 milyon kişiye Gazze'nin kuzeyini terk etme çağrısı yapmasının ardından yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Han Yunus ve Refah'ta 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

AA ise Gazze'deki sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdiğini aktardı.

HAN YUNUS MÜLTECİ KAMPI'NDA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus mülteci kampında da bir ailenin beş üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Reuters'ın aktardığına göre, ailenin komşusu Suhail Baker, bir patlama sesiyle uyandıklarını anlattı. Baker, "Dehşet içinde uyandık ve parçalara ayrıldıklarını gördük. Buldozerlerin cenazeleri çıkarması çok uzun sürdü" dedi.

İsrail dün de Gazze'de yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlemiş, saldırının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğu ifade edilmişti.