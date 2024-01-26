Bedelli askerlik sonuçları açıklandı, 3 kente bilet aramaları arttı

Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasıyla 3 kente yönelik otobüs bileti aramaları arttı. Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak'ta bir gün önceye göre otobüs bileti aramaları, Bilecik'e yüzde 516, Amasya'ya yüzde 300, Erzincan'a da yüzde 200 artış gösterdi.

Güncel 26.01.2024 15:31 Giriş: 26.01.2024 15:31

Güncelleme: 26.01.2024 15:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Enuygun, bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından internette gerçekleştirilen otobüs bileti aramalarına ilişkin verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerini öğrenenler ve sevk tarihi 8 Şubat olanlar, otobüs bileti aramalarına yöneldi. Bedelli askerlik açıklaması yapıldıktan sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramaları yüzde 40 arttı. Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak'ta Bilecik otobüs bileti aramaları, 1 gün önceye göre yüzde 516 artış göstererek rekor kırdı. Amasya otobüs bileti aramaları yüzde 300, Erzincan otobüs bileti aramaları yüzde 200 artış göstererek, Bilecik’i takip eden şehirler oldu. THY duyurdu: Yurt içi uçuşlarında ücretli internet dönemi başladı