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Bedelli askerlik sonuçları açıklandı, 3 kente bilet aramaları arttı

Bedelli askerlik sonuçlarının açıklanmasıyla 3 kente yönelik otobüs bileti aramaları arttı. Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak'ta bir gün önceye göre otobüs bileti aramaları, Bilecik'e yüzde 516, Amasya'ya yüzde 300, Erzincan'a da yüzde 200 artış gösterdi.

Güncel
  • 26.01.2024 15:31
  • Giriş: 26.01.2024 15:31
  • Güncelleme: 26.01.2024 15:37
Kaynak: AA
Bedelli askerlik sonuçları açıklandı, 3 kente bilet aramaları arttı
Fotoğraf: AA

Enuygun, bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından internette gerçekleştirilen otobüs bileti aramalarına ilişkin verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik yerini öğrenenler ve sevk tarihi 8 Şubat olanlar, otobüs bileti aramalarına yöneldi. Bedelli askerlik açıklaması yapıldıktan sonraki 5 saat içinde otobüs bileti aramaları yüzde 40 arttı.

Açıklamanın yapıldığı 25 Ocak'ta Bilecik otobüs bileti aramaları, 1 gün önceye göre yüzde 516 artış göstererek rekor kırdı. Amasya otobüs bileti aramaları yüzde 300, Erzincan otobüs bileti aramaları yüzde 200 artış göstererek, Bilecik’i takip eden şehirler oldu.

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