Bedenleri minik, tedavileri zor

Ülkede her 10 bebekten biri prematüre olarak dünyaya geliyor. Hekimler "Prematüre bebeklerin bakımı çok zor ve pahalıdır. Daha da önemlisi özel eğitim almış doktor ve hemşire gerektirir. Uzman sayısı acil artmalıdır" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Minicik ayaklarıyla dünyaya zamansız adım atan ve hayata tutunmak için savaşan, kısa ve uzun dönemde sayısız sorunlar ile baş etmeye çalışan prematüre bebeklerin tedavileri çok önemli. Ancak ülkede yeteri kadar yenidoğan uzman sayısının olmadığı belirtiliyor. Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç "Ülkemizde yenidoğan sağlığı, yoğun bakım uygulamaları ve eğitimi konusunda önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte, yenidoğan uzmanı sayısındaki ciddi açık maalesef henüz kapanmamıştır" dedi.

1500 GRAM ALTI RİSK

Bugün Dünya Prematüre Günü. Dünyaya her yıl 15 milyon bebek zamanından önce dünyaya geliyor. Ülkemizde ise prematüre bebek sayısının 133 bin olduğu belirtiliyor. Gazi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebeklerin, hayata tutunma ve sağlıklı gelişim şansını artıran en önemli faktörün, onların uygun bir ortamda, uzman ellere doğması olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede 2022 yılındaki doğum sayısının bir milyon 166 bin 175 olduğunu anımsatan Koç, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, prematüre doğum oranı yıllık yüzde 10,2’ dir. Yani ülkemizde yıllık prematüre doğan bebek sayısı yaklaşık 133 bindir. En riskli grup olan doğum ağırlığı 1500 gr. altında doğan bebek sayısı ise geçen yıl için 12 bin 260 olarak bildirilmiştir" dedi.

UZMAN YETERSİZ

Prof. Koç, özetle şunları söyledi: "Miadından önce doğan ve akciğerleri henüz gelişimini tam olarak tamamlamamış bu bebeklerde en sık görülen sorunlardan biri solunum güçlüğü sendromudur. Ülkemizde yenidoğan sağlığı, yoğun bakım uygulamaları ve eğitimi konusunda önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte, yenidoğan uzmanı sayısındaki ciddi açık maalesef henüz kapanmamıştır. Prematüre bebeklerin bakımı çok zor ve pahalıdır, çünkü yüksek teknoloji gerektirir; özel yoğun bakım üniteleri, özel cihazlar gerektirir. Ama daha da önemlisi, özel eğitim almış doktor ve hemşireler gerektirir. Prematüre bebeklerin bakımı tüm dünyada çok zor bir tedavi alanıdır. Türkiye’de özellikle son 10-15 yılda, yenidoğan alanında çok ciddi gelişmeler sağlandı. Ancak son yıllarda, zor şartlarından dolayı doktor arkadaşlar tarafından pediatri ve özellikle neonatoloji bilim dalı tercih edilmemeye başlandı. Elde edilen bu kazanımların devamlılığı ve prematürelerin hak ettiği bakımı alabilmeleri için bu branşlardaki uzman sayısında acilen artışa ihtiyaç duyulmaktadır. "

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PREMATÜRE BEBEK NEDİR?

Eğer bir bebek 37. gebelik haftasını tamamlamadan dünyaya geliyorsa ona prematüre doğmuş bebek deniliyor. Ancak bebek 35-37 hafta arasında doğmuşsa bu daha geç bir prematüre doğumdur. Özellikle 32 haftanın ya da 1500 gramın altında doğan prematüre bebekler daha küçük olduğundan onlarda daha çok sağlık sorunu görülebilir.