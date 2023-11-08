Dört milyon çocuk kızamık riski altında

Haber Merkezi

Kış mevsimin gelmesi ile beraber kızamık vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUAHED), yaklaşık dört milyon çocuğun okul aşılarının eksik olma riski olduğunu belirterek, "Bir an önce aşı kampanyası düzenlenmeli ve okullara gidecek aşı ekipleri oluşturulmalıdır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, 2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda aşı yapmama kararı alındığı anımsatılarak, aynı kararla ilkokul birinci sınıfta yapılan kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) ve difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio (DaBT-İPA) aşılarının yaş aralığının 4 yaşa çekildiği belirtildi. Açıklamada, özetle şu açıklamalara yer verildi: "Sonuç olarak yaklaşık dört milyon çocuğun aşısının eksik olma riski var. Bu durum, özellikle kızamık vakalarının artmasına neden olabilir. İlkokulda eğitim gören bütün çocukların aşı durumları taranmalı ve aşısız çocuklar okullarında aşılanmalıdır. Uygulamada yaşanan aksaklık nedeniyle 3 yıllık bir gecikme zaten yaşanmıştır. Artık vakit kaybetmeden aşı kampanyası düzenlenerek bu sorun bertaraf edilmelidir. Böylesi toplum sağlığını ilgilendiren durumlarda aşı kampanyaları yapmak amacıyla kurulmuş olan toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlükleri personelleri tarafından mobil ekipler kurularak, okullarda tarama yapılmalı ve aşısız çocuklar yine okullarında aşılanmalıdır.”