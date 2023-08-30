Belçika'dan 'erkek sığınmacı' kararı: Barınma imkanı durduruldu

Belçika'da tek erkek sığınmacılara barınma imkanı durduruldu. Hükümetin çocuklu ailelere öncelik vermek gerekçesiyle aldığı karara, koalisyon ortakları ve insan hakları kuruluşları tepkili.

Belçika'da hükümetin tek ve yalnız erkek sığınmacılara sağlanan barınma imkanını, çocuklu ailelere öncelik verme gerekçesiyle durdurmasına koalisyon ortakları ve insan hakları kuruluşları tepki gösterdi.

Belçika hükümetinde Göç ve Sığınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, tek erkek sığınmacılara, kabul merkezlerinde sağlanan barınma imkanını durdurduklarını açıkladı.

De Moor, buna gerekçe olarak gelecek kış aylarında sığınma kabul merkezlerine gelecek çocuklu ailelerin sayısında büyük artış beklenmesini gösterdi. Önceliği çocuklu ailelere vereceklerini belirten De Moor, çocukların sokakta kalmasını engellemek istediklerini ifade etti.

BELÇİKA'DA BU YIL 19 BİN SIĞINMACI KAYDI ALINDI

De Moor, ayrıca Belçika'nın sığınmacılar konusunda "uzun süredir üzerine düşenin fazlasını yaptığını", bu yıl 19 bin sığınmacı kaydının alındığını belirterek Portekiz veya İsveç gibi ülkelerin Belçika'ya kıyasla çok daha az sığınma başvurusu kabul ettiğini kaydetti.

Belçika hükümetinin sol çizgideki koalisyon ortakları ve sığınmacı hakları konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, tek erkek sığınmacılarla ilgili karara tepki gösterdi.

"KARAR HUKUKA AYKIRI"

Sosyalist Partili Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne, karar alınırken koalisyon ortaklarına danışılmadığını, bu kararın uluslararası anlaşmalara ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Brüksel Bölge Hükümetinin bakanlarından Alain Maron da hükümetin kararından sonra başkent Brüksel'de çok daha fazla sayıda kişinin sokaklarda kalacağını dile getirdi.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexis Deswaef, Belçika hükümetinin sığınmacılarla ilgili uygulamalarının hem Belçika mahkemeleri hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri tarafından defalarca haksız bulunduğunu hatırlatarak bir hükümet üyesinin kanunu uygulamamasını "inanılmaz" bulduklarını belirtti.

Mültecilere Destek Platformunun eş başkanlığını da yapan Deswaef, bu uygulamanın hukukun ihlali olduğunu, kanun gücünün yok sayılması anlamına geldiğini ifade etti.

Belçika'da geçen kış aylarında Fedasil adlı sığınmacı kabul kurumunun barınma merkezleri dolduğu için yüzlerce sığınmacı haftalarca soğukta ve yağmur altında sokaklarda yaşamıştı.

"Avrupa'nın kalbi" sayılan Brüksel'in merkezindeki bu görüntülerin tepki çekmesi üzerine hükümet barınma merkezlerinin kapasitesini artırmıştı.