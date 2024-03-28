Belediye başkan adayı kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki yurttaşı yumrukladı

Antalya'nın BBP'li Serik Belediye Başkanı ve adayı Enver Aputkan, yerel seçim çalışmaları sırasında kızını haksız yere işten çıkardığını söyleyen 70 yaşındaki Muhammet Büyükkaya'yı tartaklayıp yumrukladı.

Antalya'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkan Adayı Enver Aputkan, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen 70 yaşındaki Muhammet Büyükkaya isimli yurttaşı dövdü.

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı.

Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyledi.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine tartışma yaşandı. Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Çevredeki yurttaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.