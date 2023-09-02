Belediye başkanından ‘çöp’ açıklaması: Bir daha yapmayacağız

Kastamonu'daki AKP'li Hanönü Belediyesi’nin çöp ve molozları köye boşalttığı haberimizin ardından açıklama yapan Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar’ “Bir daha yapmayacağız” dedi.

Kayhan AYHAN

Hanönü Belediyesi çöplerini Taşköprü ilçesinde bulunan katı atık istasyonuna götürmesi gerekirken, mesafenin uzaklığını bahane ederek Küreçayı köyü yakınında karayolları döküm sahasına döktü. BirGün’ün duyurduğu haber sonrası olay kamuoyunda tepki çekti.



Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, bölgede çöplerin konteyner ile toplandığını, daha sonra da transfer istasyonuna gittiğini belirterek, “Fakat çalı ve benzeri atıklar da oluyor. Bunları da kamyonla gönderemiyoruz. Bunu da bir süre; belirlediğimiz alanda geçici olarak depolayıp, daha sonra da imha ediyoruz. Fakat, bazı kesimler rahatsız olmuş. Ben, Belediye Başkanı olarak Hanönü ilçemizi temiz tutmaya çalışan en baştaki kişiyim. Art niyetli bir şey olması mümkün değil. Ama bundan sonra bunu da yapmayacağız. Bu işlemi de sonlandırdık” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Köylülerin tepki gösterdiği olay sonrası CHP İlçe Başkanı Mehmet Soysal, bölgeye giderek incelemede bulunmuş, burada çevredeki bakır madeni tarafından kullanılan kimyasal atık boruların da atıldığını tespit edilmişti. Bunun üzerine Sosyal, Jandarma ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu. Jandarma ve yetkililerle tekrar bölgeye gelen Soysal, maden yetkililerinin boruları sattıkları taşeron şirket tarafından buraya atıldığı açıklaması yaptığını, belediye personellerinin ise belediyenin çöpü olduğunu kabul ettiğini ve "Biz temizleriz" dediğini aktardı.



Yöre sakinleri ise topraklarına çöp ve zehirli atıkların atılmasını istemediklerini belirtmişti. Çevredeki Bakır madeninin bölgeyi kirlettiğine vurgu yapan yurttaşlar, belediyenin de çöplerini atmasıyla birlikte doğanın tehlike altına girdiğini söylemişti: "Topraklarımız zehirleniyor. Doğamızı korumak istiyoruz. Belediyeden madene karşı yanımızda durmasını istedik durmadı, üzerine doğamızı kirletiyor.”