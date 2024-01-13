Belediye çalışanları insanca ücret bekliyor

Emek Servisi

Ankara’da Çankaya Belediyesi işçileri, toplu iş sözleşmesi sürecine ilişkin açıklama yaptı. Genel İş Ankara 1 No’lu Şube önünde yapılan açıklamada, ücretlerinin eridiğini söyleyen işçiler, yoksulluk sınırının altında bir ücret talebinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Sefalete mahkûm etmeyen, şeffaf yürütülecek bir sözleme süreci isteyen işçiler, “Her toplu sözleşme dönemi geldiğinde maaşlar eriyor ve açlık sınırının altına düşüyor. Açlığı da yoksulluğu da kabul etmiyoruz” dedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de memurları ilgilendiren toplu iş sözleşmesine ikinci görüşme dün yapıldı. Tüm Bel-Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen sürece dair açıklama yapan sendika yetkilileri, emekçilerin onayı olmadan sözleşmenin bağıtlanmayacağını söyledi. İBB Başkanı Tunç Soyer, sözleşmenin 3 aylık dönemi kapsaması nedeniyle hızlı bir şekilde bağıtlamak istediklerini ifade etti.