Kamudaki emekçiye ek zam şart!

Emek Servisi

Artan enflasyon ve düşük alım gücü karşısında geçinmekte zorlanan kamu işçilerinin ek zam talebi sürüyor. Fabrikalardan üniversitelere kadar pek çok işyerinde eylemler yapan kamu işçileri, sorunlarının ortak olduğunu söyledi. Sakarya Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) işçileri, yayımladığı videoyla ek zam istedi.

Tez-Koop-İş Ankara 2 No’lu Şubesi de ODTÜ’de açıklama yaparak aylardır süren geçim sıkıntısına artık katlanamadıklarını belirtti. Kamu işçilerinin sorunlarının bir olduğu açıklanan açıklamada, 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Kamu Çerçeve Protokolü’nün sekiz ay önce imzalandığı hatırlatıldı. “Ekonomik göstergelerdeki ciddi dalgalanmalar, yürürlükteki Kamu Çerçeve Protokolünün hızla etkinliğini kaybetmesine neden oldu” denilen açıklamada, şunlar ifade edildi: “1 Ocak 2024 yürürlük süreli TİS kapsamındaki kamu işçilerinin aldığı ücret zammı yüzde 32,57’de kalmıştır. İşçiler için yoksullaşma bir süreklilik haline gelmiştir. Bir defaya mahsus olmak üzere tüm kamu sözleşmelerinin herhangi bir hak kaybına neden olmaksızın yürürlük süreleri 1 Ocak 2024 tarihine çekilmesini; yüksek enflasyon koşullarında alım gücünün düşmesi nedeniyle de KÇP’ye ek bir protokolle iyileştirme yapılarak en az yüzde 15 oranında refah payı verilmesini talep ediyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Son yirmi yılda, kamu işçilerinin ücretleri, Türkiye’de ortalama ücret haline gelen asgari ücretin 4,5 katından 2 katına kadar gerilemiştir. Tüm emek gelirleri gibi, kamu işçisinin ücreti de hızla asgari ücrete yaklaşmaya devam etti. Bölüşüm ilişkileri emekçiler aleyhine bozuldu. İçinde bulunduğumuz bölüşüm şokundan çıkmanın bilimsel kuralları hayata geçirilmedi; gelir dağılımını düzenleyici araçlar etkin kullanılmadı.”