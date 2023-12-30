Belediye değil, resmen aile şirketi

Ağrı’nın AKP’li Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in yakınlarının kamu kurumunda görev yaptığının ortaya çıkmasının ardından 15 akraba ve tanıdığının daha belediyede çalıştığı belirlendi. Yöre halkından tepki yağdı.

İlayda KAYA

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı İsmet Taşdemir’in 15 akraba ve yakınının daha belediyede görev yaptığı belirlendi. Daha önce de 15 yakınının belediyede çalıştığı ortaya çıkmıştı. Taşdemir’in akrabalarının yanı sıra Ağrı’nın AKP’li yöneticilerinin ve belediye çalışanlarının yakın akrabalarının da belediyede çeşitli görevlerde yer aldığı ileri sürüldü. Öte yandan bir önceki dönem belediye başkanı olarak görev yapan İsmail Taşdemir’in de İsmet Taşdemir ile akraba olduğu öğrenildi.

30 YAKINI GÖREVLİ

İsmet Taşdemir’in kardeşinden yeğenine birçok yakın akrabasının belediye başta olmak üzere birçok kamu kurumunda çalıştığı ortaya çıkmıştı. Kardeşi özel şoförü olarak görev yapan Taşdemir’in yeğenleri ve yakın akrabalarının belediyede şoför, zabıta memuru, kütüphane görevlisi gibi birçok alanda çalıştıkları belirlenmişti. Taşdemir’in daha önce belediye ve kamu kurumlarında çalıştığı belirlenen 15 akraba ve yakınına yönelik DEM partililerin verdiği soru önergesi ise yanıtsız kalmıştı. Taşdemir, akrabalarının belediye ve kamu kurumlarında görev yaptığını kabul etmişti. Taşdemir, "Ben göreve başladığım bu ismi geçen çalışanlar Belediye bünyesinde çalışan işçilerdi. Aksinin ispatı halinde istifa etmeye hazırım" demişti.

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TAŞLIÇAY BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN 15 KİŞİNİN GÖREVLERİ ŞU ŞEKİLDE:

• Temizlik görevlisi Bahattin Taşdemir – Taşdemir’in Kuzeni

• Temizlik görevlisi Refik Taşdemir – Taşdemir’in Kuzeni

• Temizlik görevlisi Mahmut Taşdemir – Taşdemir’in Kuzeni

• Belediye kademesinde araç tamircisi Kadir Karakaya – Taşdemir’in Akrabası

• Temizlik görevlisi Adem Çiftçi – Taşdemir’in Akrabası

• İtfaiye görevlisi Ayhan Sönmez – Taşdemir’in Akrabası

• Peyzaj mimarı Muhammed Taşçı – Taşdemir’in Akrabası

• Şoför Özcan Oğlu – Bel. Ercümeni Şahabettin Oğlu’nun yeğeni

• Çalışan Erdal Akbalık – Bel. Ercümeni Şahabettin Oğlu’nun yeğeni

• İtfaiye eri Emin Karadağ – Belediye Ercümeni İhsan Karadağ’ın kuzeni

• Kepçe Operatörü Ercan Yağışman – Ağrı AKP İlçe Koordinatörü Hidayet Ömeroğlu’nun akrabası

• Çalışan Cevdet Deniz – Muhasebe yetkilisi Yavuz Deniz’in kuzeni

• Temizlik görevlisi Cumali Çankaya – Muhasebe müdürünün akrabası

• Belediye Başkanı sekreteri Metin Çapar – AKP İlçe Başkanı Alican Çapar’ın oğlu

• Temizlik görevlisi Barış Çelik – AKP Taşlıçay İlçe Başkanı Çapar’ın akrabası