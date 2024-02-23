Belediye idaresi de ihale de aile içinde

Trabzon’un Of Belediyesi’nin 150 yıldır yönetiminde olan aile ihaleleri de kaçırmamış. Salim Sarıalioğlu’nun başkan olduğu belediyenin 7 yılda 19,2 milyon TL’lik akaryakıtı da Ecmel Sarıalioğlu’nun şirketinden alınmış.

Mustafa BİLDİRCİN

Trabzon'da 1874 yılında kurulan Of Belediyesi, Sarıalizade Ömer Lütfü Bey'in 52 yıl süren belediye başkanlığı görevinin ardından hep aynı aile tarafından yönetildi. Toplam 150 yıldır bozulmayan gelenekle ilçede 14 kez belediye başkanlarının isimleri değişse de soyadı hep aynı kaldı.

Osmanlı döneminde Of ve çevresine yerleşen Saral ailesi üyelerinin bir bölümü, Soyadı Kanunu'nun ardından, “Saral”, bir bölümü ise “Sarıalioğlu” soyadını aldı. Karadeniz'de göreve gelen ikinci kadın belediye başkanı olan Semahat Sarıalioğlu’nun 1998-1999 yılları arasında görev yaptığı ilçede, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanlığı görevini sürdüren Salim Salih Sarıalioğlu tekrar AKP’den aday gösterildi. İlk belediye başkanının torunu olan Salim Salih Sarıalioğlu’nun ilçe belediyesi için rakiplerinin çoğunluğu ise “Saral” soy isimli adaylar oldu. Bu ilginç hikayenin kamuoyuna yansımasının ardından gözler, Of Belediyesi’nin ihalelerine çevrildi. Kayıtlara göre belediyenin akaryakıt ihaleleri de “Aile içinde” kaldı. Buna göre, belediyenin 2016 ve 2020 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönem ile 2021 ve 2023 yıllarını da kapsayan üç yıllık dönemindeki tüm akaryakıt alımı ihaleleri aynı şirkete gitti.

TOPLAM 19,2 MİLYON TL

Of Belediyesi’nin Osman Nuri Saral, Rasım Sarıalioğlu ve Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun da yönetiminde yer aldığı Of Sar Petrol Ürünleri isimli şirkete verdiği akaryakıt alımı ihalelerinin toplam maliyetinin 19 milyon 290 bin 497 TL olduğu hesaplandı.

İhalelerin yıllara göre dağılımı ve belediyenin kasasından çıkan para şöyle kaydedildi:

• 29 Haziran 2015: 806 bin 575 TL

• 13 Haziran 2016: 954 bin 490 TL

• 8 Eylül 2017: 986 bin 245 TL

• 7 Mayıs 2020: 900 bin 873 TL

• 1 Ocak 2021: 1 milyon 243 bin 221 TL

• 1 Ocak 2022: 2 milyon 232 bin 148 TL

• 2 Şubat 2023: 5 milyon 557 bin 778 TL

• 1 Ocak 2024: 6 milyon 609 bin 164 TL