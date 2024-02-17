Belediye işçileri İzmir’de hakları için sokağa çıkıyor

Oğulcan AYDIN

İzmir’deki bulunan belediyelerin şirket işçileri, kamu taşeron işçileri, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Grup elemanları yarın 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda kadrolu ve güvenceli çalışma için eylem yapacak. “Kadro istiyoruz”, “52 Tediye hakkı”, “Norm kadro istiyoruz” diyerek taleplerini dile getirecek işçiler, “ sadece belediye şirket işçiler ve kamu taşeron işçileri için değil, bütün işçiler için, hak, eşitlik ve özgürlük istiyoruz” çağrısı yaptı. BirGün’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçi Metin Kılıç, işçilerin birlikte hareket etmesini sağlamak adına toplanıldığını ifade etti.

Kılıç, şunları söyledi: “Enflasyon altında ezilen ve evine ekmek götürmek konusunda sıkıntı yaşayan insanlarız. Bağımsız işçiler olarak ortak noktada buluştuk. Bu süreç sonunda TABİB Taşeron İşçiler Birliği kuruldu. Sosyal medyadan örgütlenip, işçilerle iletişim kurduk. Asıl amacımız işçilerin bilinçlenmesi ve sendikalarını hareket ettirmeleri. Şimdi alana iniyoruz. Tüm kesimlerden işçiler ile emeği büyütmenin sınıfsal olduğunu dile getireceğiz. Kendi emeğimize sahip çıkacağız.” Belediye Çalışanları ve Kamu Taşeron İşçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karagöz ise şu değerlendirmede bulundu: “Sendikacılık anlayışı işçi ile patronu bir araya getiren değil, patronun dileklerini işçiye ileten bir yapı haline geldi. Hatay’da bir mühendis 24 bin beş yüz TL alacak. Emeğimiz sömürülüyor. Bu gidişle belediyenin elinde kalifiye eleman kalmayacak. İşçilere mobbing var.”