Belediye Konya’nın tapusunu Diyanet’e verecek: AKP’li belediyeden Diyanet’e 25 yıllık tahsis

Mülkiyetindeki çok sayıda taşınmazı Diyanet’e tahsis eden AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, bin 56 metrekarelik bir arsayı daha bedelsiz şekilde başkanlığa tahsis etti. Selçuklu ilçesinde yer alan arsanın, “Cami yeri ve alanı” olarak kullanılması için 25 yıllığına bedelsiz şekilde Diyanet’e verilmesine yönelik karar, Belediye Meclisi’nden geçirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Mülkiyetindeki taşınmazları Diyanet İşleri Başkanlığı’na verdiği gerekçesiyle eleştirilen AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nden bir yeni tahsis hamlesi daha geldi. Belediyenin mülkiyetindeki arsanın Diyanet’e tahsisi için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oybirliği ile onaylandı. Tahsisin 25 yıllık olacağı bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ekim ayı meclis toplantısın gündem maddelerinden biri de “Diyanet İşleri Başkanlığı’na arsa tahsisi” maddesi oldu. Tahsise yönelik Konya Büyükşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu 9 Ekim’de Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.

TAHSİS SÜRESİ 25 YIL

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu, 12 Ekim tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda görüşüldü. Komisyonun raporunda şu ifadeler kullanıldı:

“Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi’ndeki taşınmazın cami yeri ve alanı olarak kullanılmak üzere Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin e bendi gereği 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

MECLİS’TEN EVET OYU

Rapor doğrultusunda belediye meclisi toplantısında, belediye mülkiyetindeki bin 56 metrekarelik arsanın Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne tahsisi oylandı. Oylamadan, belediye arsasının Diyanet’e tahsisine, “Evet” oyu çıktı.

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TEMMUZ’DA DA TAHSİS

Konya Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında da Meram Yaka Mahallesi’nde bulunan mülkiyetindeki arsayı, cami yeri olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile müftülüğe verdi. Nüfusu 4 bin 243 olan mahallede, tahsisin ardından sekizinci caminin yaptırılacağı kaydedildi.