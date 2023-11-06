Diyanet’in 200 bini aşkın para yutan dev ordusu

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısının altı ayda 73 bin 591 arttığı belirlendi. Başkanlığın personel sayısı, temmuz ayı itibarıyla 211 bine yükseldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bir orduyu anımsatan personel sayısı nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın haziran sonu itibarıyla personel sayısı belli oldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından ihraçlar nedeniyle personel sayısı 2017’de 117 bine kadar gerileyen idare, yıllar itibarıyla kadrosunu daha da genişletti. Başkanlık, 2023 ilk yarısını 200 binin üzerinde personel ile tamamladı.

Milyarlarca liralık bütçesi, fahiş harcamaları ve toplumu ayrıştıran uygulamaları nedeniyle tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısı 2023’ün ilk yarısı itibarıyla rekor kırdı. Başkanlık, dev ordusu ile aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bıraktı.

REKOR PERSONEL SAYISI

Kamu idarelerinin kadro ve pozisyon sayılarını ortaya koyan tabloya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısı, haziran sonu itibarıyla 211 bin 164’e ulaştı. Diyanet’in 211 bin 164 kişilik ordusunun 191 bin 372’sinin kadrolu memur, 19 bin 119’unun sözleşmeli personel, 663’ünün ise sürekli işçilerden oluştuğu bildirildi.

Diyanet’in dev ordusu adeta para yutuyor. 2023’ün Ocak-Haziran döneminde 16 milyar 105 milyon 928 bin TL’lik personel gideri bulunan Diyanet'in personel giderinin 2023 yılının sonunda 41 milyar 995 milyon 605 bin TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Diyanet’e personel gideri olarak 2024 yılında teklif edilecek bütçe ise 77 milyar 577 milyon 847 bin TL ile ifade ediliyor.

DRAMATİK ARTIŞ

Haziran 2023 itibarıyla 200 bini aşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. Diyanet’e bağlı görev yapan personel sayısı yıllar itibarıyla şöyle sıralandı:

İCRACI BAKANLIKLAR DAHİ DİYANET’E YETİŞEMİYOR

Ali Erbaş başkanlığındaki Diyanet, personel sayısı itibarıyla çok sayıda kamu idaresini geride bırakıyor. Diyanet’ten çok daha az personeli bulunan kamu idareleri ve personel sayıları ise şöyle sıralanıyor: