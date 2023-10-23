Diyanet 70 üniversiteyi solladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılı için teklif edilen mal ve hizmet alımı ödeneğinin 70 üniversitenin yıllık bütçesinden fazla olduğu belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın Diyanet aşkı sınırları zorlar hale geldi. 2024 yılı için 91 milyar 824 milyon 805 bin TL bütçe teklif edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, “Mal ve Hizmet Alımı” kalemi için ayrılan ödenek itibarıyla onlarca üniversiteyi geride bıraktı. Yıllık bütçesi Diyanet’in mal ve hizmet alımı için ayrılan ödeneğin altında kalan üniversiteler arasında köklü üniversiteler de yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılı için teklif edilen mal ve hizmet alım ödeneğinde 2023 yılına oranla yaşanan artış ise yüzde 109 olarak hesaplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılı bütçesinin 2 milyar 503 milyon 261 bin TL, “Mal ve Hizmet Alım” kalemine yazıldı. Başkanlığın 2023 yılındaki mal ve hizmet alım ödeneği 1 milyar 194 milyon 352 bin TL’ydi.

KÖKLÜ ÜNİVERSİTELERİ GERİDE BIRAKTI

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan bütçesi ve bütçesinden gerçekleştirdiği hoyrat harcamalarıyla hemen her yıl tartışılan Diyanet’in mal ve hizmet alım ödeneği, Türkiye’deki 126 üniversiteden 70’inin yıllık bütçesini aştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mal ve hizmet alım ödeneği kadar dahi yıllık bütçe alamayan bazı üniversitelerin 2024 yılı bütçeleri şöyle sıralandı:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 1 milyar 959 milyon TL

Galatasaray Üniversitesi: 1 milyar 129 milyon TL

Hitit Üniversitesi: 2 milyar 126 milyon TL

Türk Alman Üniversitesi: 1 milyar 115 milyon TL

İskenderun Teknik Üniversitesi: 1 milyar 288 milyon TL

ÖDENEKTE ÇARPICI ARTIŞ

Diyanet’in Türkiye’deki 70 üniversitenin yıllık bütçesinden fazla olan mal ve hizmet alım ödeneğinde yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Başkanlığın mal ve hizmet alım ödeneği 2018-2024 döneminde yıllara göre şöyle kaydedildi:

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2023’ÜN İLK YARISINDA 520,4 MİLYON TL HARCAMA YAPILDI

Mal ve Hizmet Alım kaleminden 2023’ün ilk yarısında gerçekleştirilen harcamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarına ayna tuttu. Diyanet, 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 520 milyon 459 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza attı.