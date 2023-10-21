Diyanet Vakfı’nın üniversitesi dudak uçuklatıyor

Zeliha ASLAN

Her geçen gün derinleşen ekonomik krize rağmen halka “şükredin” diyen Diyanet’in üniversitesinin öğrenim ücretleri dudak uçuklatıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2010 yılında kurulan İstanbul’da 29 Mayıs Üniversitesi’nde bazı bölümlerin yıllık öğrenim ücreti 90 bin TL’yi buluyor. Son dört yılda ise öğrenim ücretleri neredeyse üçe katlandı.

Üniversitenin 4 yıl önceki fiyatları ile bugün öğrencilerden istenen öğrenim bedelleri arasındaki uçurum şöyle:

• 26 bin 460 TL olan ilahiyat bölümü öğrenim ücreti yüzde 174 artarak bu yıl 72 bin 716 TL’ye yükseltildi.

• Psikoloji bölümü öğrenim ücreti de 33 bin 480 TL’den 89 bin 958 TL’ye yükselti. Bölümün ücreti dört yılda yüzde 168 arttırıldı.

• 30 bin 780 TL olan ekonomi bölüm ise bugün yüzde 170 artarak 83 bin 361 TL oldu.

• Üniversitenin bünyesinde bulunan iki öğrenci yurdunun yıllık ücreti 4 yıl önce 11 bin TL iken bugün 6 kişilik ranza sistem bir odaya yıllık 60 bin lira ücret talep ediliyor.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti’ndeki isimler ise şöyle:

• AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ve Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na para aktarması ile bilinen Başkent Gaz’ın sahibi olan Aziz Torun.

• AKP kurucu üyesi Tayyar Altıkulaç

• Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Rıza Abay

• Ecevit döneminde dışarıdan atanarak Ulaştırma Bakanlığı yapmış sonrasında 2002-2009 yıllarında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış Hasan Basri Aktan

• TRT Belgesel Genel Müdürü İbrahim Eren’in babası Halit Eren

29 Mayıs Üniversitesi, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, 2017 yılında yapılan ihaleyle 43 Milyon TL’lik kampüs tahsis edilerek yapılmıştı. Üniversitenin idari kadrosunda yer alan Azize Çırtlık üniversitenin İdari Yönetim kadrosunda olmasının yanı sıra Personel Daire Başkanlığı’nda da 4 yıldır görev alıyor. Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü olan Gürhan Toktaş ise aynı zamanda Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler Müdürlüğü Vekili olarak 4 yıldır görev yapıyor.