Diyanet, dev bütçeyi tüketti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kasasında yalnızca 1,8 milyar TL kaldığı ortaya çıktı. 36,4 milyar TL bütçe verilen başkanlığın, yıllık bütçesinin yüzde 95’ini dokuz ayda tüketerek 34,6 milyar TL harcadığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Dev bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalarla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 aylık bütçesinin tamamına yakınını dokuz ayda tüketti. Diyanet’in ocak-eylül döneminde yaptığı harcamaların yıllık bütçeye oranı yüzde 94,86 oldu. Başkanlık, dokuz aylık harcamasıyla genel bütçe kapsamındaki 46 kamu idaresinin 26’sını geride bıraktı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ocak-eylül dönemi harcamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcama alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Başkanlığın dokuz aylık harcaması 35 milyar TL’ye dayandı.

REKOR HARCAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 36 milyar 186 milyon 871 bin TL olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon 836 bin TL’ye çıkarıldı. Başkanlık, ocak-eylül döneminde bütçesinden toplam 34 milyar 597 milyon 716 bin TL harcadı. Dokuz ayda yaptığı 34,6 milyar TL’lik harcaması ile kendi harcama rekorunu kıran başkanlığın, genel bütçe kapsamındaki 26 kamu idaresinden daha fazla para harcadığı bildirildi.

AĞUSTOSTA 5,1 MİLYAR TL

Başkanlık, ocak-eylül dönemindeki harcamasıyla 12 aylık bütçesinin yüzde 94,86’sını bitirdi. Ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında 3 milyar 62 milyon TL, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon TL harcayan Diyanet’in nisan-eylül dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle:

Nisan: 3 milyar 178 milyon TL

Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL

Haziran: 3 milyar 245 milyon TL

Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL

Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL

Eylül: 4 milyar 692 milyon TL

Diyanet’in ocak-eylül dönemi harcaması itibarıyla geride bıraktığı kamu kurumları da dikkati çekti. Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, Diyanet’ten daha az para harcayan 26 kamu idaresinin arasında yer aldı.

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MİLYARLARCA TL YETMEDİ, YÜZDE 151 ARTIŞ İSTENDİ

2024 Yılı Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Merkezi bütçe kapsamındaki 41 kamu idaresi için toplam 12 trilyon 714 milyar 981 milyon 259 bin TL’lik bütçe öngörüldü. Bütçe teklifi, AKP döneminde bütçesi katlanarak artırılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılında verilmesi planlanan bütçenin büyüklüğünü de ortaya koydu. Diyanet’in 2023 yılında 36 milyar 468 milyon 836 bin TL olan bütçesinde 2024 yılında yüzde 151’lik artırım öngörüldü.

Meclis Başkanlığı’na sunulan bütçe teklifine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2024 yılında toplam 91 milyar 824 milyon 805 bin TL ödenek teklif edilecek. Diyanet’in 2024 yılı bütçesinde 2023 yılına oranla yaşanan artış yüzde 151 olacak.

MİLYARLAR HARCAYACAK

Hemen her yıl on milyarlarca lira para harcayan ve harcamaları ile tartışmalara konu olan Diyanet’in 91,8 milyar TL’lik 2024 yılı bütçesinin 77 milyar 577 milyon 847 bin TL’si personel giderleri için kullanılacak. Bütçe teklifine göre, Diyanet mal ve hizmet alımı için 2024 yılında 2 milyar 503 milyon 361 bin TL’lik harcamaya imza atacak.

BÜTÇE KATLANACAK

Diyanet bütçesinde 2025 ve 2026 yıllarında da çarpıcı artış yaşanacak. Buna göre, başkanlığa 2025 yılında 113 milyar 915 milyon 601 bin TL, 2026 yılında ise 131 milyar 134 milyon 978 bin TL bütçe öngörülüyor.