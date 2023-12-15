Belediye koyları MUÇEV’e vermedi

Fethiye Belediyesi, MUÇEV’in üç koydaki yapı ruhsatlarını iptal etti. İptal gerekçesinin ise MUÇEV yönetim kurulu yetkilisinin görevi bitmesi sonrası ruhsat başvurusu yapması olduğu belirtildi.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koyları Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Anonim şirketine (MUÇEV) verilmesi ardından tepkiler sonuç verdi. Fethiye Belediyesi, koylardaki yapı ruhsatlarını iptal etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İnceburun, Osmanağa ve Günlüklü koylarını, 7 Mayıs 2019 tarihli kira sözleşmesi kapsamında Günübirlik Alan İşletmeciliği olarak kiraladı. Kiralama işlemi ise geçtiğimiz günlerde Göcek Halk Meclisi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne koylardaki kiralamalarla ilgili bilgi talep etmesi sonrası ortaya çıktı.

Yurttaşlarının tepkileri sonrası ise Fethiye Belediyesi, MUÇEV’in koylardaki yapı ruhsatını iptal etti. Belediyeden yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu yetkilisi olarak Mehmet Akif Küçükdağ’ın yapı ruhsatı talebinde bulunduğu fakat Küçükdağ’ın başvuru yaptığı tarihinde yetkili olmaması sebebiyle ruhsatların iptal edildiğini belirtildi.

BAŞVURU GEÇERSİZ

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 26 Temmuz tarihli sayısına göre; Küçükdağ’ın görevi sona erdi. Küçükdağ’ın yerine Ankara’da ikamet eden AKP 24 ve 26'ncı dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Mahmut Kaçar getirildi.

YÖNETİM DEĞİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor. Şirketin şimdi ki yönetim kurulu başkanı ise Ticaret Sicil Gazetesi 21 Kasım ilanına göre, Erdal Türk oldu. Türk, Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Türk, 2018 yılında AKP Karaman Milletvekilli aday adayı olmuştu.

Valilik ve Bakanlıkta görev yapan isimlerin yanında AKP’nin eski vekili de bulunuyor. Yönetimdeki isimler şu şekilde:

• Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer

• Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek

• Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun