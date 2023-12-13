Talan projesi için MUÇEV kiralamış

Aksazlar Koyu’ndaki yat projesi için Bakanlığın yaptığı imar planı sonrası şirket proje için harekete geçti. Ülkü ocaklarıyla yakınlığı bilinen Balcı’nın müdür olduğu şirketin, koyu MUÇEV’den kiraladığı ortaya çıktı.

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Fethiye İlçesi Karagözler Mahallesi’ndeki Aksazlar Koyu’nda yeni bir ‘Yat ve Tekne Bağlama İskelesi’ projesi için harekete geçildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geçen yıl yaptığı imar değişikliğiyle önü açılan yat bağlama projesi için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Talan edilecek limanın MUÇEV’den kiralandığı ortaya çıktı.

Çevre Bakanlığı geçen yıl, Maredian Turizm Denizcilik Yatırımları İnşaat ve Ticaret Limited adlı şirketin, tekne bağlama iskelesi projesi için yeni imar planları hazırladı. Proje için 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nı 16 Mayıs 2023 tarihinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

Plana Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve yaşam savunucuları itiraz etti. İtirazda, “Özellikle yıllardan beri dolarak sığlaşan Fethiye Körfezi’nin alg patlaması ile imdat çağrısı verdiği, Fethiye Körfez’inin son durumu göz önüne alındığında dolmuş, kirlenmiş sığlaşmış, alg patlamalarının yaşandığı bu körfeze dolgu yapılmasının ekolojik ve biyolojik durumunu olumsuz etkileyecek” ifadeleri yer aldı. Öte yandan CHP Muğla Milletvekilli Gizem Özcan, plan değişikliği sonrası konuyu Meclis’e taşıdı.

Tüm bunlara rağmen şirket tarafından, Bakanlığa ‘Yat ve Tekne Bağlama İskelesi’ projesi için başvuru yapıldığı açığa çıktı. 124 bin 487 metrekare büyüklüğünde yapılması planlanan projenin yat kapasitesi 280 olacak. ÇED başvurusu dosyasında yer alan bilgilere göre, proje ayrıca, ‘özel çevre koruma bölgesi’, ‘önemli doğa alanı’ içerisinde kalıyor. Aynı zamanda çevresinde orman ve mesire alanı bulunuyor. Şirket bu talan projesi için 175 milyon TL harcayacak .

YİNE MUÇEV YİNE TALAN

Şirketin proje alanını 2019 yılında Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nden (MUÇEV) kiraladığı öğrenildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV’e ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor.

ÜLKÜCÜ MÜDÜR

Maredian Turizm Denizcilik Yatırımları İnşaat ve Ticaret Limited şirketinin müdürü Seyfettin Balcı, ilçede ülkü ocaklarına yakınlığıyla biliniyor. Aynı zamanda Balcı’nın 2021 yılında Ölüdeniz’de Belcekız Plajı'ndaki hukuksuz yapılaşmada adının geçtiği iddiası o dönemde kamuoyuna yansımıştı.