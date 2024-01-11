Belediye rest çekti: İzin vermedik

Haber Merkezi

Mersin Limanı’nın Atatürk Parkı'na doğru genişlemesine karşı açılan dava süreci devam ederken, projenin başlamasına tepkiler sürüyor. Mersin Limanı'nı işleten yabancı sermayeli şirket, liman genişletme projesi için 5 milyon ton hafriyat ve dolgu malzemesi kullanmak zorunda. Bu malzemenin taşınması için ağır tonajlı araçların 180 bin sefer yapması gerekiyor.

Artı Gerçek’in haberine göre, liman işletmecisi bu seferler için belediyelere ve valiliğe yazı yazarak yüklenici firmaya kolaylık sağlanmasını talep etti.

Bu üslubu 'haddini aşan bir dil' olarak yorumlayan Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Abdurrahman Yıldız, "Bu kent kimsenin babasının malı değil" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Olcay Tok, meclis üyesi Abdurrahman Yıldız’ın sorusu üzerine şu yanıtı verdi: "Bize geçtiğimiz hafta içerisinde MIP’in 5 milyon ton, yaklaşık 180 bin ağır tonajlı araca denk gelen ve bizim yol güzergâhımızı kullanmak istediği dilekçesi elimize ulaştı. Bununla ilgili idaremizin vermiş olduğu karar kesinlikle Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolların kullanılmaması."