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Halk JES’e karşı direniyor

Çevre
  • 08.01.2024 06:00
  • Giriş: 08.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 08.01.2024 08:18
Halk JES’e karşı direniyor
AK JEO isimli şirket, Salihli ilçesinde 7 JES kuyusu açmak istemişti. (Fotoğraf: MA)

Haber Merkezi

Salihli Çevre Derneği, ilçede kurulmak istenen JES’lere tepki gösterdi. Verim ve üretim açısından önemli tarım arazilerine sahip olan Manisa, Jeotermal Enerji Santrali (JES) tehlikesiyle karşı karşıya bırakılıyor.

MA’da yer alan habere göre, 13 JES’in bulunduğu, 1 JES’in de yapım aşamasında olduğu kentte, bu kez Salihli ilçesinde tarım arazileri üzerinde 7 jeotermal kuyu kurulmak isteniyor. Salihli Çevre Derneği Başkanı Erdem Durmaz, “JES’ler zararlı maddeler içeriyor. Bu maddeler belli bir zaman sonra havaya çıkarak, asit yağmuru olacak. İnsanlarda KOAH, astım, kanser gibi hastalıklara neden olacak.” diyor.

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