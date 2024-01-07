Çambükü Köyü'nde mahkemenin iptal kararına rağmen AKP'li başkanın OSB ısrarı sürüyor

Amasya'nın Çambükü Köyü'nde mera alanlarına yapılmak istenen OSB projesini karşı çıkan köylüler, mahkemenin iptal kararına rağmen AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün projeyi hayata geçireceklerini söylemesi nedeniyle yeniden direnişe geçti.

Amasya'da Çambükü Köyü'nde tarım arazilerinin üzerine yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesini mahkeme kararına rağmen hayata geçirmek isteyen AKP'li belediye başkanına karşı çıkan köylüler eylem yaptı.

Artı Gerçek'ten Mehmet Menekşe'nin haberine göre, Amasya Valiliği'nin Çambükü Köyü'nde tarım arazileri üzerine karma OSB yapma projesi Samsun Birinci İdare Mahkemesi tarafından 18 Ekim 2023'te iptal edildi.

Ancak OSB ısrarı bitmedi. AKP'li Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, katıldığı toplantılarda ve sosyal medyadaki açıklamalarında OSB’yi Çambükü Köyü'ne yapacaklarını söyledi. Öztürk'ün sözleri köy halkını ayağa kaldırdı.

"TOPRAĞIMA DOKUNMA, KÖYÜME DOKUNMA"

Bir buçuk yıldır topraklarını ekemeyen köy halkı eylem yaptı. "Ölürüz de köyümüzü vermeyiz, dozerlerin altına yatarız" diyen Çambükü Köyü'ndeki kadınlar 'toprağıma dokunma, köyüme dokunma' ve 'adalet' çağrısı yaptı.

"KOYUNLARA VERECEK BİR BAĞ YONCAMIZ YOK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen köy halkından Hasan Dönmez, "Bana bonservis verdin, diploma verdin, 'sürünü bin koyun yap' dedin. Ben 500’e takılıp kaldım ve sürü elimde kaldı. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum, çaresiz kaldık. Bu sesimi duy. Bu kadınların çığlığına da bir netice bul. Bir çare arıyoruz. Bir buçuk yıldır derdimize çare bulamadık. Kış günü bu kadınları, bizi sokağa döktün. Koyunlara, kuzulara verecek bir bağ yoncamız yok. Ne olacak bu halimiz? Hiçbir devlet yetkilisi gelip de halimizi sormadı. Çare arıyoruz" dedi.

"O DOZERİN ÖNÜNE YATARIM YİNE OSB YAPTIRMAM"

Köy halkından Fatma Celep ise şunları söyledi: "Bizim avukatlarımız davaları kazandıklarını söylüyor ama Belediye Başkanı Bayram Öztürk illa da Çambükü’ne OSB yapağını söylüyor. Babam öleli bir hafta oldu, mezarlık şurada. Ölürüm de buraya OSB yaptırmam. Bunu böyle bilsin belediye başkanı. Bu mezarlığı söktürmem, o dozerlerin önüne yatarım. Bir avuç toprak ekmedik. Bu devlet büyükleri bizim sesimizi duymuyor mu? Bir buçuk yıl oldu, bizi duyan yok mu? Biz ölürüz de yine köyümüzü vermeyiz."

"DEVLET BÜYÜKLERİ BUNUN BİR ÇARESİNE BAKIN"

Bir başka köylü ise "Devlet büyükleri, ekin ekemedik. Motorlar elimizde kaldı. Tarlaları süremiyoruz. Bunun bir çaresine bakın. Biz kaldık. Daha bir şey ekemedik. Millet hep ekti, biz daha bir şey ekemedik" dedi.

"HAYVANLARI BELEDİYE BAŞKANININ KAPISINA BIRAKACAĞIZ"

Köy halkından bir kadın da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Toprak ekemedik, yonca yok, mallarımız ahırda kaldı. Şu fiyatlarda bir torba yem alamıyoruz. Ne olacak bu halimiz? Karar verdik bu malları (hayvanları) Taşova’nın ortasına bırakacağız. Tek çaremiz bu kaldı. Belediye Başkanı senin kapının önüne bırakacağız malları. Tamam senin olsun. OSB kur, herkesi çalıştır. Herkesin tarlaları yeşerdi. Bak şu halimize. Hiçbir şey ekemedik."

İDARE MAHKEMESİNDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

Köy halkının avukatı Mehmet Celep, yargı sürecini anlattı:

"Gelinen noktada, ilk OSB kurulması işlemi ve çevre düzeni planı iptal edildi. İptal gerekçesi; tarla vasfının değiştirilmesi işlemleri yapılırken alternatif alan araştırmasının usule uygun yapılmamış olması gibi nedenler. Valilik, 2023yılı bahar aylarında bu kusurlarını bertaraf edebilmek için komisyon kurdu ve mahkemenin ret gerekçesine uygun bir alternatif alan araştırması yaptı. Yapılan araştırmaya göre, güya Amasya'nın tamamında Çambükü Köyü'ndeki kadar uygun yer yokmuş. Bu karar bizce usule ve kanuna, hatta hukuk mantığına aykırı olsa da yargı denetimine tabi. Ve şuan idare mahkemesinde. Valilik makamının, idare mahkemelerinden çıkacak karara göre hareket edeceğini düşünüyorum. Aksi durum 2022 yılındaki karmaşaya meydan verecektir."