Belediyeden 4 milyon TL’lik gezi: Tasarruf kağıt üstünde

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs ve Mescid-i Aksa gezileri için hazırlıklara başladı. Belediyenin, gezi için 4 milyon 50 bin TL’lik anlaşma yaptığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu kurumlarının gezi düzenlemesini yasaklayan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi bir kez daha kağıt üzerinde bırakıldı. 5 Ekim’de, “Atabey Gençliği Ecdadın İzinde İstanbul Gezisi" başlıklı ihale kapsamında 33,9 milyon TL’lik harcama yapan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Kudüs ve Mescid-i Aksa gezisi için de milyonlarca liralık harcamaya imza attığı belirlendi. Kudüs gezisi kapsamında 9 Ekim’de tur şirketi ile anlaşıldı.

Uğur İbrahim Altay yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Eylül’de, “Kudüs ve Mescid-i Aksa Gezi Programı” başlıklı ihale düzenledi. İhalenin sözleşmesi ise 9 Ekim’de imzalandı. Gezi için yapılan anlaşmanın maliyeti kayıtlara, 4 milyon 50 bin TL olarak geçti.

İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Medeniyet Okulu projesi kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlerinden oluşan 150 kişi Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya götürülecek. Gezi üç gece, dört gün sürecek. Gezide uçak biletleri karşılanacak, en az üç yıldızlı otelde konaklanacak.

Kafilenin konaklaması için açık büfe hizmeti olan bir otel seçilecek. Gidilen yerlerdeki müze ve ören yerlerine giriş ücretleri de belediye kasasından karşılanacak. Gezide Mescid-i Aksa, Kubbet'us Sahra, Babürrahme Kabristanlığı, Zion Tepesi, El Halil, Beytlahm, Eriha, Lut Gölü, Helhul gezilecek. Geziye katılan her bir öğrenciye 50 avro harçlık verilecek.