Belediyelerde bu yaz sıcak geçiyor

Enflasyon karşısında ezilen işçiler, her alanda hakları için mücadele ediyor. İstanbul’dan Ankara’ya oradan İzmir’e çok sayıda belediyede sendikalı işçiler, insanca yaşayacak ücret talebiyle eylem yapıyor.

Memduh Tuna OKAY

Bir kez alınan ürünün bir hafta sonra aynı fiyata alınamadığı enflasyon ortamında işçiler her gün biraz daha eziliyor. İşçiler, insanca yaşam koşulları için mücadeleyi sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AĞAÇ A.Ş işçilerinin direnişi daha yeni sonlanmışken, birçok farklı belediyede ek protokol ve zam talebiyle iş bırakma eylemleri gerçekleşiyor.

İstanbul’da Esenler Belediyesi temizlik işçilerinin maaş zammı talebiyle gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminden sonra bir adım da Bahçelievler Belediyesi işçilerinden geldi. HİZMET-İŞ Sendikası’nın planlanan açıklaması, belediye yönetiminin aynı güne piknik organize etmesiyle iptal oldu. Piknikte konuşan AKP’li Belediye Başkanı Hakan Bahadır; “Sendikaya güvenip belediye önünde toplanmayın, toplanırsanız işinizden olursunuz. 2024 Haziran ayına kadar zam yok” cümleleriyle işçileri tehdit etti.

GEÇ ÖDENİYOR

Kadıköy Belediyesi işçileri de ücret artışı talebiyle iş bıraktı. İzmir Karşıyaka Belediyesi işçileri ise ikramiyelerinin yatırılmasını talep ediyor. Evrensel gazetesine konuşan DİSK Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, “İkramiyelerin eksik yatması ve ücretlerin geç ödenmesi gibi sorunlar daha önce de yaşanıyordu. Ancak son süreçte geriye dönük alacakların, pandemiden kalan ikramiyelerin ödenmemesi, ücretlerin eksik ve geç yatması ya da taksit taksit ödenmesi bizi bu eylemliliğe sürükledi” dedi.

Ankara Keçiören Belediyesi’ne bağlı taşeron şirkette çalışanlardan ikisi eylem sonrası işten çıkarıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Belediyemizde grev yapıldığı iddiasıyla paylaşılan video ve görseller asılsızdır. Videoda toplanan işçiler görev yerlerine dağılmak için rutin toplanmalarını gerçekleştirmiştir” cümleleriyle eylemi yalanladı. Ek protokol talepli eylemler İzmir’in Buca, Kocaeli’nin Dilovası ve Aydın’ın Efeler belediyelerinde de sürüyor.

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Taleplerimize artık kulak verin

Belediye eylemlerinden sonuncusu İzmir Buca Belediyesi’nde gerçekleşti. İşçiler, ek zam ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi talebiyle iş bıraktı.

DİSK’e bağlı Genel-İş 5 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu belediyede, işçiler iş bırakarak belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi. İşçiler belediye binası önüne ‘Geçinemiyoruz’ pankartı astı. Genel-İş 5 No’lu Şubesi Başkanı Savaş Aras yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Belediye yönetiminin tarafımıza iletmiş olduğu teklif taban ücret 500 TL, yemek ücreti 90 TL, gıda kartı da bin 300 TL olacak şekilde. Bizlere iletilen bu teklif taleplerimizi karşılamamakta. Aldığımız ücretler asgari ücret bandında. Sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 50 zam talep ediyoruz. 55 TL olan yemek parasının 115 TL’ye çıkarılmasını istedik. Belediye yönetimi taleplerimize karşılık versin. Yoksa iş bırakmaya devam edeceğiz.”