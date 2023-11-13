Belediyelerde çalışan işçiler kadro istiyor

Emek Servisi

Belediye şirket çalışanları ve kamu taşeron işçileri, dün Ankara’da gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 696 sayılı KHK ile kamuda taşeron uygulamasının sona erdirilmesine rağmen fiilen devam ettiğine dikkat çekildi.

Kamu Taşeron İşçileri Sendikası tarafından yapılan açıklamada KHK’nin yarattığı mağduriyetin hâlâ sürdüğü vurgulanırken “Kamuda taşeron kalmadı 1 milyon işçiye kadro verdik söylemi maalesef bugün sayıları 1 milyona yaklaşan bir mağdur kesimi ortaya çıkarmıştır. 696 sayılı kararname ile asıl işi yapan kadroya alınacak denmesine rağmen 2019’da 450 bin belediye taşeron ve belediye şirket işçileri kadroya geçirilmeyip belediyelerin kurduğu belediye şirketlerine geçirilmiştir. Belediye şirketlerinde kimler istihdam edilmektedir” denildi. Yaklaşık 600 bin şirket işçisinin bazı talepleri şöyle: “Eşit işe eşit ücret. 60 günlük ikramiye. 40 saat çalışma. Enflasyon farkı. İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma. Sendika ve toplu iş kanununda değişiklik yapılarak aidatların ve ülke barajının düşürülmesi ve sendikal örgütlülüğün önünde engellerin kaldırılması.”