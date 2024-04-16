Belediyeyi 1,9 milyar TL borçla devrettiler: ‘Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu’

Yerel seçimde CHP'nin kazandığı Sancaktepe Belediyesi'nde borç tablosu belediye binasına asıldı. 15 sene AKP'nin yönettiği belediyenin yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ

15 yıl sonra AKP’den CHP’ye geçen İstanbul’daki Sancaktepe Belediyesi’nin borç tablosu belediye binasına asıldı.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz’ın sosyal medya hesabından “Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu” ifadeleriyle paylaştığı borç tablosuna göre, belediye yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildi.

Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı.

Sancaktepe Belediyesi, AKP döneminde yapılan lüks ve ihtişamlı belediye binasıyla da gündeme gelmişti.