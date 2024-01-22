Benim sermayem insan

CHP Konak Belediye Başkan aday adayı Hacer Foggo BirGün'ün sorularını yanıtladı. Foggo, “Benim sermayem insan. Yeter ki niyetiniz halktan, doğadan yana olsun. Çocukların laik, bilimsel eğitimi için, dirençli kentler için dirençli başkanlara ihtiyacımız var” dedi.

Aycan KARADAĞ

Eski CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, CHP Konak Belediye Başkan aday adayı oldu. Foggo, çalışmalarını ve hedeflerini BirGün’e anlattı. Erişebilir bir belediye başkanı olmak istediğini vurgulayan Foggo, “Eğer belediye başkanı olursam başta çalışanların sosyal güvenceli olduğu haklarına erişebildiği, o ilçedeki insanları belediyenin bütçesini nasıl kullandığımı bildiği, birlikte yönettiğimiz, açık şeffaf bir belediye yönetimi olacak. Her şeyden önce hiçbir ayırım gözetmeden eşit bir biçimde o ilçede yaşayanlar arasında hiçbir sınıf ayırımı gözetmeden erişebilir bir başkan olacağım” diye konuştu.

Neden kadın belediye başkanları olmalı?

Kadınlar hem siyasette hem de yerel yönetimlerde oldukça az temsil ediliyor. Kadınlar yüzlerce yıldır önyargılarla, eşit haklar için mücadele ettiler. Yerel yönetimlerde, özellikle siyasette kadınlar yeterince temsil edilmiyor. Aday olmamın birinci nedeni bu. Daha fazla kadın temsiline ihtiyaç var. İkinci nedeni gerçekten toplumcu bir belediyecilik örneği göstermek.

Toplumcu belediyecilikten ne anlamalıyız?

Toplumcu belediyecilik; kent hakkıdır, kent dayanışmasıdır, halkın yönetim ve karar alma sürecine katılımıdır, örgütlü halkın yerelde iktidarıdır aslında ve kamunun toplum yararına çalışmasıdır. Toplumcu belediye, o kentte yaşayanları ‘müşteri’ olarak görmez. Kamuya ait arazilerin talan edilmesine izin vermez. Ayrıca kent kimliğine, tarihine, kültürüne saygılıdır, orada yaşayanları korur.

HEDEFİMİZ KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Belediye başkanı olursanız neler yapacaksınız?

Başta çalışanların sosyal güvenceli olduğu haklarına erişebildiği, o ilçedeki insanları belediyenin bütçesini nasıl kullandığımı bildiği, birlikte yönettiğimiz, açık şeffaf bir belediye yönetimi olacak. Her şeyden önce hiçbir ayırım gözetmeden eşit bir biçimde o ilçede yaşayanlar arasında hiçbir sınıf ayırımı gözetmeden erişebilir bir başkan olacağım. Yani bir çocuğun da erişebildiği bir yaşlının da bir akademisyenin, sanatçının da bir kâğıt toplayıcı içinde hangi partiden olursa olsun, konuşarak birlikte ortak kararlarla, gerçekle uzlaşarak sorunu çözebilen bir belediye olacak. Erişirseniz örgütlersiniz ancak.

Her projede projenin ilgilisi ile o proje hayata geçirilecek. Yani bir kadın sığınma evi ise, bir çocuk parkı, bir çevre talanı, ya da sanatçılar için düzenlenmiş bir projede de o projeyi hayata geçirirken gerçekten bu alanlarda yıllarca mücadele edenlerle birlikte hayata geçireceğiz. Asla kamu kaynağının suiistimal edilmesine, yolsuzluğa ve rüşvete izin vermeyen bir belediye olacak. Kamu kaynağı kamunundur. Kamu yararına kullanılacak. Belediye başkanlığı dönemimde asla toplumun ortak yararı faydasını gözetmeyen, o ilçeye veya dünyaya ekolojik olarak zarar veren bir çevre projesine izin vermeyeceğim. Hiçbir bireye, topluluğa ırk, dini, cinsiyet gibi konularda ayırımcılık yapmayacak bir belediye yönetimi olacak. Ve en önemlisi demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapmak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM HALK İÇİN YAPILIR

Kentsel dönüşüm konusunda ne düşünüyorsunuz?

Kentsel dönüşüm halk için yapılır. Kar etmek için değil halkın yararına yerinde ve sosyal dönüşümle. Mülksüzleştirmek için değil depreme dayanıklı konutlar için yapılır çalmadan, çırpmadan halkın yararına. Sosyal konutlar yapılacak belediyenin kaynağı insanların huzurlu bir biçimde yaşaması için kullanılacak. Esnafı, emekliyi mağdur etmeyen o ilçenin insanlarını da bu projelerin içine katan eşitlik felsefesi ile herkesin özgürce onurluca yaşayacağı bir yer olacak. Kamusal alanlar, ücretsiz eğitim yerleri, varlıklı aileler için de yoksul aileler içinde ücretsiz olacak. Sosyal destek tabi ki olacak ama aynı zamanda insanları üretime katacak projeler de olacak.

Anaokulları olmazsa olmaz projeler. Çocukların ders çalışabilecekleri, öğrenecekleri, bilimsel merkezler, kütüphaneler kuracağız. Kadınlar, yalnız anneler için geçici sosyal konutlar olmalı. Sadece fiziksel, psikolojik şiddet değil aynı zamanda ekonomik şiddetle karşı karşıyalar çünkü. Mutlaka iklim krizi ile ilgili çalışacağız.

Ulusal, uluslararası işbirlikleri olacak. Her şeyi yeniden keşfetmeyeceğiz. Ben yüzlerce belediye gezdim çok güzel projeler, modeller var. Birlikte iş birliği içinde bu modeller hayata geçireceğiz. CHP Yerel Yönetim Modelleri yaratacağız. CHP modeli bir anaokulu, CHP modeli çocuk, kadın merkezleri doğacak bu işbirliklerinden. Benim sermayem insan. Yeter ki niyetiniz, halktan ve doğadan yana olsun. Kölelikten ve talan etme ruhundan kurtulmamız gerekiyor. Çocukların laik, bilimsel eğitimi için, dirençli kentler için dirençli başkanlara ihtiyacımız var bu dönemde.