Benzema'dan Gazze'ye destek mesajı

Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'ın dünyaca ünlü santrforu Karim Benzema, sosyal medya hesabından Gazze'ye destek paylaşımında bulundu.

Sezon başında Real Madrid'den Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transfer olan yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in ağır bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına destek mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları esirgemeyen bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" ifadeleirni kullandı.