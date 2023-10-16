Benzema'dan Gazze'ye destek mesajı
Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'ın dünyaca ünlü santrforu Karim Benzema, sosyal medya hesabından Gazze'ye destek paylaşımında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sezon başında Real Madrid'den Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transfer olan yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail'in ağır bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışan Gazze halkına destek mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 35 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları esirgemeyen bu haksız bombalamaların bir kez daha kurbanı olan Gazzeliler için" ifadeleirni kullandı.
Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants.— Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023
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