Benzin 40 liraya yaklaştı, sürücüler araçlarını LPG'ye çevirmeye başladı

Benzin ve motorine gelen zamların ardından vatandaş çareyi LPG'de bulundu. Benzin ve motorine kıyasla LPG fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle, araç sürücüleri de araçlarını LPG'ye çevirmeye başladı.

Akaryakıta üst üste gelen zamlar benzin ve motorine olan ilgiyi azaltmaya başladı. Aracı başka yakıt tipine sahip olan sürücüler, soluğu sanayide almaya başladı.

Vatandaşlar bütçesini düşünerek akaryakıtta LPG'yi tercih ederken, araçlarda da LPG'ye dönüşüm hız kazandı. Bu durum sanayicilerin işlerini de yoğunlaştırdı.

"2-3 YAŞINDAKİ ARABALARA DAHA FAZLA MONTAJLARIMIZ VAR"

27 senedir sanayide LPG dönüşüm hizmeti veren İbrahim Çekil, "Şu anda fosil yakıtlarının aşırı şekilde yükselmesinden dolayı piyasalar LPG'ye fırsat veriyor. LPG’li araçtaki montajımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Maalesef herkese de şu anda montajını yapamıyoruz, randevu üzerine çalışıyoruz. Randevusunu birkaç gün öncesinden veya bir hafta öncesinden verdiğimiz kişilerin sırasıyla montajını gerçekleştiriyoruz. Bugün de bir montajımız şu anda yapılıyor. Bundan önce bir montajımız daha vardı. O bitti onu gönderdim şu anda 2021-2022-2023 bandında çok fazla araca taktık. 2-3 yaşındaki arabalara daha fazla montajlarımız var. Lüks araçlarımızda daha fazla şu anda Toyota olsun, Egea tarz araçlarımızda olsun, şu anda çok fazla montajımız var" dedi.

"LPG ŞU ANDA HAD SAFHADA"

Ucuz bir montaj olmadığını belirten Çekil, "Markalarda LPG’li fiyatlarda şu anda piyasanın yükselişine göre paranın değer kaybetmesine göre enflasyona göre yükseliyor. Şu anda ucuz bir montaj da yok. Ben sanayiciyim ben takıyorum ama bana bile pahalı geliyor şu anki fiyatlar. Ama o halde bile yakıttan dolayı arada makasın hayli açılması ve dar gelirlileri vatandaşlarımızın zorlanmasından dolayı LPG şu anda had safhada. Kendi araçlarımızla, yeni aldığımız araçları bile hemen LPG’ye dönüştürüyoruz. Çünkü benzin yakıtına dayanamıyoruz benzin kullanımı çok fazla" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA İNSANLAR NEREDEN TASARRUF EDERİZ HESABI YAPIYOR"

İşlerin şu anda çok yoğun olduğunu, müşterinin taleplerini karşılamak için sabah erken saatten gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söyleyen Çekil, "Günümüz şartlarında bu durum zorluyor bizi. Şu anda insanlar nereden tasarruf ederiz, ne yaparız, nerelerden kısarız bunların hesabını yaptığından dolayı ortam bunu gerektiriyor. Şu an bakımlarda çok fazlalık var. Çünkü 1 ay sonra okul giderleri başlayacak. Aileler bütçeleri ona göre ayarlamaya çalışıyor. Çünkü 'bakımını şimdi yaptırırsam en azından önümüzdeki ay çocuğuma harcayabilirim' mantığı var. O yüzden bakımlarda bir yoğunluk var" dedi.

"LPG DÖNÜŞÜM FİYATLARI 11-25 BİN LİRA ARASINDA"

LPG dönüşüm fiyatları hakkında da bilgi veren Çekil, "LPG fiyatlarında şu anda 11 bin ila 25 bin TL arasında bir fiyat var. Aracın modeli cinsine göre değişiyor. 6 bin 500 - 7 binTL’ye taktığımız tüpler şu anda 12 - 13 bin TL oldu. İki katına çıktı. Daha da artacağa benziyor. Hiçbir fiyat yerinde durmuyor. Parçalara, tanklara, yedek parçalara her şeye zam geliyor. En küçük kullandığımız plastik kelepçesinden tutun da cıvatasına varıncaya kadar, ön kiti şamandırasına kadar her şeye A’dan Z’ye zam geliyor" diye konuştu.