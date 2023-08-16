Benzine zam geldi: Litre fiyatı 38 liraya dayandı!

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bugün gelen 1 lira 55 kuruşluk benzin zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37 lirayı aştı. benzine bir zam daha gelecek. Seçim sonrası benzinde yapılan zam oranı ise yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Ekonomi 16.08.2023 07:47 Giriş: 16.08.2023 07:47

Güncelleme: 16.08.2023 07:55 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos