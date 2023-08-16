Benzine zam geldi: Litre fiyatı 38 liraya dayandı!
Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Bugün gelen 1 lira 55 kuruşluk benzin zammı ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37 lirayı aştı. benzine bir zam daha gelecek. Seçim sonrası benzinde yapılan zam oranı ise yüzde 90'ın üzerine çıktı.
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibarıyla 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 37 lirayı aştı.
Seçimin ilk turu olan 14 Mayıs'ta İstanbul'da 19,81 TL olan benzinin litre fiyatı, kur ve vergi artışlarıyla birlikte 37,71 TL'ye yükseldi.
Böylece benzinde seçim sonrası yapılan zam oranı yüzde 90,4'e ulaştı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,34 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,71 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.