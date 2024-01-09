Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları: 9 Ocak 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 9 Ocak akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 9 Ocak 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

9 Ocak 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları | Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken yurttaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte süren dalgalanma sebebiyle Benzin, motorin, LPG güncel fiyatlar değişkenlik gösterirken 9 Ocak 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 9 Ocak 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...

Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları

Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları 9 Ocak 2024 tarihi itibariyle gelen zammın ardından ülke genelinde ortalama olarak şu şekilde:

Benzin litre fiyatı: 37.44 TL

37.44 TL Motorin litre fiyatı: 39.66 TL

39.66 TL LPG litre fiyatı: 19.70 TL

9 Ocak 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları 9 Ocak 2024 itibariyle gelen zammın ardından İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 36.75 TL

36.75 TL İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 38.95 TL

38.95 TL İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 19.36 TL

19.36 TL İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 36.80 TL

36.80 TL İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 39.01 TL

39.01 TL İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 19.83 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.