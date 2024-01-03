Akaryakıtta ÖTV zammı ne kadar olacak?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25.6 artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Akaryakıtta ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ikinci 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 25.6 oranında gerçekleşti.

Buna göre, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında artacak.



ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak.



Bu rakamlara yüzde 20'lik KDV tutarı da eklendiğinde benzinde en az 2,3 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise 2,16 TL'lik artış gelebilir.