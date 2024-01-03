Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 oldu. SSK, Bağkur ve tarım emeklileri ise yüzde 37,57 oranında zam alacak.

Ekonomi 03.01.2024 10:02 Giriş: 03.01.2024 10:02

Güncelleme: 03.01.2024 10:37 Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49.25 oldu. SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,57 oranında zam alacak. TÜİK verileri: Aralık ayında enflasyon beklentilerin altında