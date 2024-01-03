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Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Ekonomi
  • 03.01.2024 10:58
  • Giriş: 03.01.2024 10:58
  • Güncelleme: 03.01.2024 11:59
Kaynak: AA
Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu kapsamda, Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 15 artış öngörülmüştü. 2023 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 32 bin 861 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

UNVANLAR DRC. 2023 Temmuz-Aralık(TL) 2024 Ocak-Haziran (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

32.451

 49.867
MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

22.938

34.235
UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

29.538

44.085
ÖĞRETMEN

1/4

26.654

39.781
BAŞKOMİSER

3/1

32.626

 48.920
POLİS MEMURU

8/1

29.525

 44.292
UZMAN DOKTOR

1/4

54.959

 82.026
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

26.440

 40.179
MÜHENDİS

1/4

33.122

50.869
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

23.538

35.490
PROFESÖR

1/4

48.124

72.422
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

31.763

 48.003
VAİZ

1/4

27.620

41.582
AVUKAT

1/4

31.562

 47.823
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