Benzin ve motorinin ardından bir zam da LPG'ye geldi

Akaryakıt zamları durmadan devam ediyor. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından LPG'ye 24 kuruş zam geldi.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzine dün yapılan 2 liralık zammın ardından bugün de otogaza (LPG) 24 kuruş zam geldi.

LPG fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

26 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL

Motorin fiyatı: 34,38 TL

LPG fiyatı: 14,53 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL

Motorin fiyatı: 33,86 TL

LPG fiyatı: 14,49 TL