Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Benzin ve motorinin ardından bir zam da LPG'ye geldi

Akaryakıt zamları durmadan devam ediyor. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından LPG'ye 24 kuruş zam geldi.

Ekonomi
  • 26.07.2023 08:37
  • Giriş: 26.07.2023 08:37
  • Güncelleme: 26.07.2023 09:05
Abone Olgoogle-news
Benzin ve motorinin ardından bir zam da LPG'ye geldi

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzine dün yapılan 2 liralık zammın ardından bugün de otogaza (LPG) 24 kuruş zam geldi.

LPG fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.

26 Temmuz Çarşamba günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL
Motorin fiyatı: 34,38 TL
LPG fiyatı: 14,53 TL 

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL
Motorin fiyatı: 33,86 TL 
LPG fiyatı: 14,49 TL

Benzine dev zam pompaya yansıdı
Motorine zam geldi
BirGün'e Abone Ol