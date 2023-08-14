Benzine bir zam daha geliyor

Temmuz ayında yapılan 3 zammın ardından yarın da benzine zam gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar bitmiyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarının da artmasına yol açıyor.

Benzine yarın da zam yapılması bekleniyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76 iken üç ay içinde fiyatlar yüzde yüze yakın artmış olacak.

Benzine temmuz ayında 3 defa zam yapılırken son zam 25 Temmuz'da yapılmış, litre fiyatı 2 TL artmıştı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası: 36.08 TL

İstanbul Avrupa yakası: 36.13 TL

Ankara: 36.63 TL

İzmir: 34.64

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.