Benzine yine zam geliyor

Benzinin litre fiyatında perşembe (1 Şubat) gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son olarak motorine yapılan 1 lira 38 kuruşluk zammında ardından 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan, benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.