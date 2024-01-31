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Benzine yine zam geliyor

Benzinin litre fiyatında perşembe (1 Şubat) gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Ekonomi
  • 31.01.2024 09:54
  • Giriş: 31.01.2024 09:54
  • Güncelleme: 31.01.2024 10:04
Kaynak: Haber Merkezi
Benzine yine zam geliyor
Fotoğraf: Depophotos

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, son olarak motorine yapılan 1 lira 38 kuruşluk zammında ardından 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan, benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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