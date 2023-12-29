Berat Albayrak, 3 yıl sonra ortaya çıktı

Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifa ettiği günden bu yana ilk kez kamera karşısına geçti. Albayrak’ın yanında eşi Esra Elbayrak da yer aldı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllar sonra ortaya çıktı. Türkiye Gençlik Vakfı’nın 1 Ocak’ta yapacağı ‘Filistin’e destek’ yürüyüşü için çağrı yapan Berat ve Esra Albayrak, insanları Galata Köprüsü’ne çağırdı.

ALBAYRAK’IN İSTİFASI

Hükümete ve kendisine yönelik eleştirilere rağmen ekonominin 'iyi gittiğini' savunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de istifa etmişti. Albayrak, Instagram hesabından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını Instagram hesabından duyuran Albayrak, ‘Aileme daha fazla zaman ayıracağım. At izi it izine karıştı’ demişti.