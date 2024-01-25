Berat'ın vakfından okullarda yarışma

Eğitimde vakıf ve derneklere geniş alanlar açan MEB, Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu NUN Vakfı için harekete geçti. Vakıf okullarda bilgi yarışması düzenleyecek.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm tepkilere karşın eğitim alanında üçüncü şahıslar ile protokol imzalamaya devam ediyor. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce bakanlık birimlerine “Liseler Arası Bilgi Yarışması” konu başlığıyla gönderilen yazıda, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Eğitimde Bir Adım Ötesi İnisiyatifi’nin öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlemeyi talep ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak ile damadı Berat Albayrak’ın yönetiminde yer aldığı NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’nın lise öğrencilerine yönelik düzenlemek istediği yarışmanın adının, "Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması" olduğu bildirildi.

MÜDÜR’DEN OLUR

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu imzasıyla diğer eğitim müdürlüklerine gönderilen yazı ile vakfın öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenlemesine onay verildi. Müdürlük, etkinliğin raporunun etkinlik bitiminin ardından 30 gün içinde bakanlığa iletilmesini istedi.

ADRES TURKUVAZ MEDYA

Para ödüllü yarışmada öğrenciler toplam 10 kitaptan sorumlu tutuldu. Kitapların arasında Martin Lings’in, “Hazreti Muhammed’in Hayatı”, Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” ve Erhan Afyoncu’nun “Herkes için Kısa Osmanlı Tarihi” kitaplarının da yer aldığı öğrenildi. Öğrencilerin kitapları kendi imkânları ile almaları talep edilirken kitapların alınabileceği adresi olarak Turkuvaz Medya Grubu’nun sahibi olduğu kitap sitesinin gösterilmesi dikkati çekti.

Cemaat ve tarikata yakın vakıf ve derneklerle imzalanan protokoller, bizzat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından savunulmuştu. Bakan Tekin, 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, tarikat ve cemaatlerle protokol imzalanmaya devam edileceğini söylemişti.