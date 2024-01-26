Berkun Oya'nın yeni Netflix dizisinden ilk fotoğraflar

Yönetmen Berkun Oya'nın Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'tan ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Yönetmen Berkun Oya'nın Netflix'te 29 Şubat'ta yayınlanacak 'Kuvvetli Bir Alkış' dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Netflix'in sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflar, "Bazen sadece portakalda vitamin olmak istersin" notuyla paylaşıldı.

Bazen sadece portakalda vitamin olmak istersin. Berkun Oya imzalı Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat'ta sadece Netflix'te. pic.twitter.com/1Vv3VqnySb — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 25, 2024

Dizinin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman, Cihat Süvarioğlu ve Cengiz Bokzurt yer alıyor.

Yapımını Krek Film’in üstlendiği dizinin konusu şöyle:

"Anne, baba ve çocuk... Portakalda vitamin olduğu geçmişe duyduğu özlemle, varoluşun doğasını sorgulayan bir çocuk… Çekirdek bir ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu konu alan hikaye, aile fertlerinin birbirleriyle ve onları çevreleyen toplumla çatışmalarını anlatıyor."

Berkun Oya imzalı 'Bir başkadır' dizisi ve 'Cici' filmi de Netflix'te yayınlanmıştı.