Guy Ritchie'nin yeni Netflix dizisinden ilk fragman

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yönettiği yeni Netflix dizisi The Gentlemen'dan ilk fragman yayınlandı.

Dünyanın önde gelen yönetmenlerinden Guy Ritchie imzalı yeni Netflix dizisi The Gentlemen'dan ilk fragman yayınlandı. Dizi mart ayında yayınlanacak.

Snatch, Trainspotting, Sherlock Holmes gibi filmleriyle tanınan yönetmen Guy Ritchie'nin aynı adlı orijinal filmin bir uyarlaması olan yeni dizisi 'The Gentlemen', kurgusal olarak filmin sonrasında bir zamanda geçecek ve Eddie Halstead isimli bir karakterin hikâyesi anlatılacak.

Sekiz bölümlük dizinin oyuncu kadrosunda Theo James, Ray Winstone, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Joely Richardson, Vinnie Jones, Giancarlo Esposito, Chanel Cresswell, Michael Vu, Max Beesley, Jasmine Blackborow, Dar Salim, Pearce Quigley ve Peter Serafinowicz yer alıyor.

Dizinin ilk iki bölümünü ise pilot bölümün senaristlerinden Matthew Reed yönetti.